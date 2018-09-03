Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarıldı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alandaki uçurumda mahsur kalan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın 12 saatlik çalışma sonrasında kurtarılabildi.





PSİKOLOGLAR UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi Belen Köyü’nde yaşayan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Necla Çınar isimli kadın, sabah saat 10.00 sıralarında evinden ayrılarak köye yakın ormanlık alandaki uçurumun kenarına gitti. Çınar’ı, uçurumun kenarında gören balıkçılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, uçurumun kenarında duran kadını ormanlık alana gelmesine ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Genç kadının ailesine de ulaşan jandarma ekipleri, ailenin de çabalarının yetersiz kalması üzerine AFAD, UMKE, 112 Sağlık ekipleri ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı psikologdan yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin saat 11.00’de başlayan ikna çabaları 23.00’da son buldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Çınar, uçurumdan uzaklaşması için ikna edildikten sonra kontrollü bir şekilde aşağı indirildi.

Dik ve kayalıklardan oluşan bölgeden indirilen Çınar, sağlık kontrolününün ardından ailesine teslim edildi.