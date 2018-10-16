Selen KALDIRIM/ [email protected]

Devasa bir kaya üzerinde, uçurumun kenarında yaşamanın güzel manzarası kadar, kötü bedelleri de var. Bugün sizinle biraz trekking, biraz dağ tırmanışı yapıp, ölümcül riskleri olan bir köy ziyaret edeceğiz. Seyahat etmenin en güzel duygularından birine ortak olup, birlikte bambaşka bir yaşama konuk olacağız. Bu köy bizlere, günlük yaşamın hayal edebileceğinden çok daha karmaşık, çok daha rahatsız edici ve çok daha inanılmaz olduğunu gösterecek.

Şimdi sadece bir dakikalığına, her gün, işe ya da okula gitmek için bir uçurumun ucunda kaldığınızı ve aldığınız ölüm riskini düşünün. İşte Çin'in Sichuan eyaletinin güneybatısındaki dağlarda, bir grup çocuk, okullarına ulaşmak ve tekrar dönüp ailelerine kavuşmak için 800 metrelik bir uçurumu inip, çıkıyorlar.

2 METRELİK UÇURUMUN KENARINDA BİR HAYAT

Çin'nin güneybatısındaki Atuler köyünde yaşayan insanlar, tam olarak 2,244 metre yüksekliğindeki bir kayanın üzerindeler. Peki bu insanlar ihtiyaç dahilinde işe, okula nasıl gidiyorlar? Söyleyelim: Dünyanın en tehlikeli yolunda, iki metrelik bir merdiven tırmanarak... Tehlikeli yolculuk iki saat sürüyor ve güvenliklerini sağlamak, biraz şansa, biraz da halatın sağlamlığına kalmış...

Uçurumun kenarında yaşayan Çinliler: Atuler Köyü ViDEO

72 AİLE ÇOK ZOR ŞARTLARDA YAŞIYOR

400 kişiye ev sahipliği yapan Atuler 'in köyünde, daha önce iniş yapmak için dengesiz asma merdivenler kullanıyorlardı. Bu tamamen bir çılgınlık. İlkokula giden çocuklar çürümüş asma merdivenlere güvenerek bu uçurumdan yukarıya tırmanıyorlardı.

DÜŞERSENİZ, ÖLÜRSÜNÜZ

Yolculuk o kadar hain ki, tırmanışın fotoğrafları, durumu gözler önüne seriyor. Herhangi bir kazada doğrudan uçuruma düşersiniz. Altı ile 15 yaşları arasında okula gidip gelen öğrenciler, ağır çantalarıyla bu merdiveni tırmanıyorlar.

KÖYDE YAŞAM...

Atuler köyündeki evler 4.600 metre yüksekliğe sahip. Köy o kadar uzakta ki, orada sadece 72 aile yaşam sürebiliyor; o da mecburiyetten. Tartalalarında bağ bahçe işi yapan halk, kasaba merkezinde satıp, uzun bir süre kendilerini idare edecek bütçeye sahip oluyorlar. Köy olanaklarına baktığımızda ise bundan iki sene önce ev dışında hiçbir şey yoktu Atuler'de. Neyse ki bugün, sosyal medyanın tepkisinden doğan yatırımlarla yaşam olanakları her geçen gün iyileşiyor.

Kasabanın merkezindeki Le'er İlköğretim Okulu'nda yatılı okuyan öğrenciler, iki haftada bir ailelerini görmek için bu yolu geçiyorlar. Aşağı indiğinde ya da dağa her çıktıklarında, ebeveynleri onları almak için sıraya giriyorlar.

İŞE GİTMEK İÇİN BU YOLU TIRMANIYORLAR

Neyse ki, son birkaç yılda medyada büyük ilgi ve tepki gören köyün ölümcül yolu için yeni bir çelik merdiven inşa edildi. Küpeşte ve daha istikrarlı bir yapı ile, her hafta birkaç dakika uzaklıktaki markete gitmek ve ürünlerini pazarlamak için uçurumdan inen ve tırmanan köylüler için yolculuk daha güvenli hale geldi. Bu noktada her ne kadar sağlam merdivenler yapılırsa yapılsın, eve ulaşmanın trafik dışında daha zorlu şartları olduğunu hatırlıyoruz.

YENİ YOL YAPILDI AMA HALA ÇOK TEHLİKELİ

Çürümüş asma merdivenlerin yerini, sağlam çelik borularla kaplı 17 asma merdiven almasıyla köye yapılan yatırımlar da hız kazandı. 2017'nin Kasım ayında, inşaat ekipmanlarının taşınması için bir teleferik, yenilenmiş bir anaokulu, bir ATM gibi sosyal ihtiyaçlar olmak üzere yenilenmeler için çalışmalara başlandı. Bugün Atuler köyü, sonradan sahip olduğu yaşam olanakları sayesinde daha risksiz bir yaşam sürüyor. Tabii ne kadar risksiz olabilirse…

TURİZM GELİŞECEK: GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ?

Atuler Köyü'nde başarılı bir turizm endüstrisinin anahtarı, yerel halk ve turistler için erişilebilirlik sorununu çözmek olduğu ortada. Köye gelen herkes, dolambaçlı dağların arasındaki tehlikeli bir yoldan geçmek zorunda. Ve yukarıdaki yaşamı görmek istiyorsanız, tırmanmaya başlayın!

Peki siz, uçurumun üzerinde yaşayan insanların Atuler köyünü ziyaret etmek ister miydiniz?