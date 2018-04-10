Uçurumun kenarındaki okulda eğitim durduruldu

Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy mahallesinde dağın yamacındaki Adnan Kahveci İlkokulu, 2012 yılında uçurumun kenarındaki okul haberleri ile gündeme gelmişti.

Yaşanan sel felaketinin ardından 2003 yılında Beşköy Belediyesi için inşa edilen bina 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Dağın dik yamacına inşa edilen bina geçtiğimiz 2012 yılında basında afet riski taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.





YENİ OKUL YAPILACAK

96 öğrencinin bulunduğu Adnan Kahveci İlkokulu'nu uzak ve tehlikeli olduğu için istemeyen veliler birleşerek kampanya başlattı. Yaklaşık 260 bin TL para harcayarak Beşköy mahalle merkezine yakın bir alanda 5,5 dönümlük bir arazi satın alarak yeni bir okul yapmak için hazarlıklara başlandı.







