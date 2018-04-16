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UETD 3 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenleyeceği 3 farklı programda, Avrupalı Türkler bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 19:52..
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  2. Avrupa

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

DANİMARKA'DA ANADOLU İRFANI PROGRAMI

Danimarka'daki programda gençlerle bir araya gelecek olan Mustafa Şen Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı hakkında konuşacak.

YOZGAT VEKİLİ İKİ FARKLI KONFERANSA KATILACAK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise 22 Nisan'da Almanya Bremen'de katılacağı iki farklı programda yeni seçim sistemi ve toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemi hakkında konuşacak.

UETD 3 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

UETD 3 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

UETD 3 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

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