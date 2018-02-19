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UETD Bosna'dan Zeytin Dalı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'den Türkiye'ye destek geldi: Biz de yanınızdayız.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 17:37..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 20 Ocak Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

Afrin'de yuvulanan teröristleri bölgeden temizleyen Türk askerine dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor.

BOSNA'DAN MESAJ VAR: SİZİNLEYİZ

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) de Mehmetçik'in yanında.

Bosna Hersek'te yaşayan UETD üyeleri, yayınladıkları videoda Mehmetçik'e destek verip, yanındayız mesajı verdi.

UETD Bosna'dan Zeytin Dalı'na destek VİDEO

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