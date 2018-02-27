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UETD raporu: Avrupa'da Türklere yönelik PKK saldırıları

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), PKK/PYD/YPG yandaşlarının Zeytin Dalı Harekatı sonrası Avrupa’da Türklere yönelik saldırıları hakkında rapor hazırladı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 09:51..
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UETD raporu: Avrupa'da Türklere yönelik PKK saldırıları

AVRUPA'DA TÜRKLERE KARŞI ŞİDDET DALGASI

PKK/YPG/PYD, uyguladığı insanlık suçları, zulümler ve zorunlu göç ettirme politikalarının yanı sıra uluslararası güçlerin desteğini de alarak Suriye’deki bazı bölgelerin kontrolünü eline geçirdi. Bu bölgelerden biri de Afrin bölgesi.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'i terör örgütünden kurtarmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmasıyla terör örgütünün Avrupa ayağını oluşturan yapılar protesto gösterileri kisvesi altında terör propagandası yapmaya başladı. Avrupa genelinde Türklere karşı çok sayıda şiddet eylemi gerçekleştirildi.

PKK YANDAŞLARININ TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILARI - TIKLA GÖR

UETD raporu: Avrupa'da Türklere yönelik PKK saldırıları

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UETD RAPORU: 'GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ' DİYE DESTEKLENİYORLAR

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), bu saldırıları gözler önüne seren bir rapor hazırladı. Bu rapora göre, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının eylemlerine ‘gösteri özgürlüğü’ adı altında izin verliyor, Türk kurum/kuruluşlara saldırmalarına seyirci kalıp, bahse konu olan terör örgütlerine bir ölçüde destek sağlanarak güçlenmeleri teşvik ediliyor.

UETD raporu: Avrupa'da Türklere yönelik PKK saldırıları

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SALDIRILAR BELGELENDİ

Raporda, 20 Ocak’ta, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının hemen ardından Avrupa’da Türk vatandaşlarına, camilere ve sivil toplum kuruluşlarına onlarca saldırı gerçekleştirildiğine dair kanıtlara da yer verildi.

UETD raporu: Avrupa'da Türklere yönelik PKK saldırıları

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