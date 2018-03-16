Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

Emirates Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağında kimsenin aklına gelmeyen bir olay yaşandı.

UÇAĞIN ACİL KAPISINDAN DÜŞTÜ

Uganda'daki Entebbe Havalimanı'ndan Dubai'ye gitmek üzere olan bir uçakta uçuş için son hazırlıklar yapılıyordu. Ancak mürettebattan bir kişinin açık olan acil çıkış kapısından yere düştüğü belirlendi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan paniğin ardından mürettebat kişiyi tespit etmek için uzun uğraşlar harcadı. Mürettebattan yere düşen kişiyi tespit eden ekip, hemen yere düşen kişiyi hastaneye getirdi. Yetkililer; yere düşen kişinin ağır yaralandığını, ancak tedavisinin devam ettiğini belirtti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nedeni henüz bilinmezken kazaya şahit olduklarını iddia kişiler, kabin memurunun bir kişiyle kavga ettiğini, hatta yere düşerken boğazında kırık bir cam şişesi bulunduğunu belirtti. Bu iddialar üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.