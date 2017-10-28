Uğur Dündar, kendisinin yönettiği 'Halk Arenası' programında, sosyal medyadan gelen bir mesaja çok sinirlendiğini belirterek kutuplaşmaya isyan etti; "Ey cahil, ey alcak, ey küstah, hadsiz.. Sen benim kim olduğumu, bu coğrafya için neler yaptığımı, bu vatan için canımı vermeye göze aldığımı bilsen.."

Dündar şöyle konuştu;

"'SEN GÖÇMENSİN MİLLİLİKLE NE İŞİN OLABİLİR' YAZMIŞ"

"Birisi bana mesaj göndermiş. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklar… Bizi öylesine ayrıştırdılar. Cehaleti öylesine yükselen bir değer haline getirdiler. Öylesine kutuplaştırdılar ki… Birisi milli hislerimi paylaştıktan sonra bana şunları yazmış; “Sen göçmensin. Millilikle senin ne işin olabilir” diyor.

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi VİDEO

"EY CAHİL"

Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu ülkede şu anadolu coğrafyasında bizim insanlarımız ‘sen şusun… sen busun’ diye ayrıştırmanın ülkemizi nasıl bir felakete sürükleyebileceğini ve emperyalizmin her geçen gün bu felaketin bir an önce yaşanabilmesi için kıskacı daha da daraltmaya çalıştığı şu süreçte…

Sen benim kim olduğumu, bu coğrafya için neler yaptığımı, bu vatan için canımı vermeye göze aldığımı bilsen ey cahil. Zaten bilmene de gerek yok insansan eğer kafandan böyle bir düşünceyi geçiremezsin vicdanından, aklından…

"EY ALÇAK, EY KÜSTAH, HADSİZ"

Çok ağır bir insanlık suçu işlediğinin farkında değilsin sen. Biri de diyor ki Dumlupınar’a geldiğimizi anlattığım mesajlardan sonra ‘Anadolu'ya gidin’ diyor. Vah benim ülkem vah… Anadolu'nun bağrındayız. Ana kalbinin sıcaklığını hissediyoruz burada. Ey alçak!.. Ey küstah!.. Burası Endonezya mı? Burası Anadolu'nun ta kendisi, yüreği, bağrı, kalbi!.. Hadsiz!.. ”