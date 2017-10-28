taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

Canlı yayında "Sen göçmensin, Millilik neyine" mesajına sinirlenen Dündar, yanıt verdi.

28.10.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

2

Uğur Dündar, kendisinin yönettiği 'Halk Arenası' programında, sosyal medyadan gelen bir mesaja çok sinirlendiğini belirterek kutuplaşmaya isyan etti; "Ey cahil, ey alcak, ey küstah, hadsiz.. Sen benim kim olduğumu, bu coğrafya için neler yaptığımı, bu vatan için canımı vermeye göze aldığımı bilsen.."

Dündar şöyle konuştu;

"'SEN GÖÇMENSİN MİLLİLİKLE NE İŞİN OLABİLİR' YAZMIŞ"

"Birisi bana mesaj göndermiş. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklar… Bizi öylesine ayrıştırdılar. Cehaleti öylesine yükselen bir değer haline getirdiler. Öylesine kutuplaştırdılar ki… Birisi milli hislerimi paylaştıktan sonra bana şunları yazmış; “Sen göçmensin. Millilikle senin ne işin olabilir” diyor.

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi VİDEO

"EY CAHİL"

Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu ülkede şu anadolu coğrafyasında bizim insanlarımız ‘sen şusun… sen busun’ diye ayrıştırmanın ülkemizi nasıl bir felakete sürükleyebileceğini ve emperyalizmin her geçen gün bu felaketin bir an önce yaşanabilmesi için kıskacı daha da daraltmaya çalıştığı şu süreçte…

Sen benim kim olduğumu, bu coğrafya için neler yaptığımı, bu vatan için canımı vermeye göze aldığımı bilsen ey cahil. Zaten bilmene de gerek yok insansan eğer kafandan böyle bir düşünceyi geçiremezsin vicdanından, aklından…

"EY ALÇAK, EY KÜSTAH, HADSİZ"

Çok ağır bir insanlık suçu işlediğinin farkında değilsin sen. Biri de diyor ki Dumlupınar’a geldiğimizi anlattığım mesajlardan sonra ‘Anadolu'ya gidin’ diyor. Vah benim ülkem vah… Anadolu'nun bağrındayız. Ana kalbinin sıcaklığını hissediyoruz burada. Ey alçak!.. Ey küstah!.. Burası Endonezya mı? Burası Anadolu'nun ta kendisi, yüreği, bağrı, kalbi!.. Hadsiz!.. ”

İlginizi Çekebilir
Eskişehir'de kaza: 15 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında "Millet 15 Temmuz'da kazanımlara sahip çıktı" dedi
Justin Trudeau: Birleşik İspanya'yı destekliyoruz
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin birleşik ve bölünmemiş İspanya’yı destekleyeceğini ve tanıyacağını açıkladı.
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor
ODTÜ'lülerin eylem yapma bahanesi olarak kullandığı bulvar yapımında ağaçlandırma işlemlerine başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

129
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

85
Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

90
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

164
Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

23
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

27
Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmazda

Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmazda

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM