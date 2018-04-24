Uğur Dündar'ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri törenine katılan isimlerin arasında olması dikkat çekti. Katıldığı anma töreninde ödül de veren Dündar, Erbakan hakkında konuşma yaptı.

"O BİR DAHİYDİ"

Gerek katıldığı programlarda gerekse kendi programlarında Müslümanlık hakkında olumlu bakış açısı olmaması ile bilinen Dündar, Erbakan Ödülleri töreninde ödül verdi.

Katıldığı törende söz alan Uğur Dündar, Erbakan'ın bir dahi olduğunu söyledi.

Uğur Dündar: O bir dahiydi VİDEO



Uğur Dündar Erbakan Ödülleri törenine katıldı VİDEO



KARAMOLLAOĞLU DİPLOMASİSİ

Törende gözler, düşüncelerine tam olarak zıt düşen Dündar'ı davet eden Temel Karamollaoğlu ile ikiliye çevrildi.

Aşırı dindarlığı ile bilinen Karamollaoğlu ve düşünce olarak Müslümanlığı televizyon kariyeri boyunca karşısına almış Dündar'ın törende ödül vermesi, sosyal medyada bile çok konuşulanlar arasına girdi.