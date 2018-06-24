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Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ın hayalleri yıkıldı

Seçim sonuçlarıyla, Ayşenur Arslan'a vaadedilen TRT Genel Müdürlüğü de Uğur Dündar'ın AA ya da TRT'nin başına geçme planı da suya düştü.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 21:40..
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Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ın hayalleri yıkıldı

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Halk TV'deki programında CHP'li vekil Tuncay Özkan'la olan TRT diyaloğunda Ayşenur Arslan TRT Genel Müdürlüğünü istemiş, Tuncay Özkan ise "Başüstüne" diyerek iktidara gelmeleri halinde Arslan'ı müdür yapma sözü vermişti.

ARSLAN'IN TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYALLERİ YIKILDI

TRT Genel Müdürlüğü hayalleri kuran Arslan bir sonraki programında "Sandığa gitmeyen selam vermesin." diyerek havalara girmişti.

DÜNDAR'IN AA'NIN BAŞINA GEÇME PLANI SUYA DÜŞTÜ

Uğur Dündar ise bugün takipçilerinin gazına gelerek kendisini TRT ya da AA'nın başında görmek istediklerini söyleyenlerin tweetlerini beğenmiş, hayallere dalmıştı.

Bugün açıklanan seçim sonuçları ise Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ın hayallerini suya düşürdü.

CHP Halk TV'de torpil sözü verdi VİDEO

Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ın hayalleri yıkıldı

Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ın hayalleri yıkıldı

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