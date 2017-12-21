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Uğur Dündar'a göre Noel Bayramı Türklere ait

Uğur Dündar, Orta Asya Türklerinin kutladığı Çam Bayramı'nı Hristiyanların Noel olarak kutladığına dikkat çekti.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 09:39..
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Uğur Dündar'a göre Noel Bayramı Türklere ait

Uğur Dündar'a göre Noel Bayramı Türklere ait

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Hristiyanların İsa'nın doğuşu olarak kutladığı Noel Bayramı'nı çok eskiden türklerin Yeniden Doğuş Bayramı ya da diğer adıyla Çam Bayramı olduğunu iddia etti.

Dündar bu bilgiyi birkaç Orta Asya Türk devletlerinden de teyit ettirdiğini belirttiği yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

"YENİDEN DOĞUM BAYRAMI"

"Türklerin tek tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlarına göre; yerin göbeği sayılan yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacı bulunuyor. Bu ağacın tepesi gökyüzünde oturan Tanrı Ülgen'in sarayına kadar uzanıyor. Ülgen sarayında oturuyor ve geceyi, gündüzü ve Güneş'i yönetiyor. Güneş, Türklerde çok önemli. 22 Aralık'ta gece, gündüzle savaşıyor ve gün, geceyi yönerek zafer kazanıyor. Bu, güneşin yeniden doğuşu bir yeni doğum olarak algılanıyor.

"GÜN, GECEYİ YENDİĞİ İÇİN BAYRAM OLARAK KUTLANIYOR"

Astronomik olarak o günden itibaren geceler kısalmaya, günler uzamaya başlıyor. İşte bu güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu Türkler akçam ağacı altında kutluyorlar bu yüzden Çam Bayramı da deniyor.

"HRİSTİYANLAR, HUNLARDAN ÖĞRENDİ"

Hristiyanlar da, Hunlar'ın Avrupa'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek bu törenleri alıyorlar. İsa'nın doğumu ile hiç ilgisi yok. Ortada bir doğum var ama o da Güneş'in yeniden doğuşu."

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