UID yurt dışındaki Türkleri buluşturacak

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları halka daha iyi anlatabilmek amacıyla düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "İçimizdeki Kahramanlar" projesi yurt dışındaki Türkleri de bir araya getirecek.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADA OLACAK

Uluslararası Demokratlar Birliği (Union of International Democrats-UID) işbirliğiyle gerçekleştirilen programda Onur Şan, Kürşat Biçici ve Yusuf Güney gibi isimler olacak.

Program 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 2 Haziran'da Ersin Düzen moderatörlüğünde Avusturya ve Almanya'da gerçekleştirilecek.