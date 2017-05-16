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Ukrayna'dan Rus basınına yaptırım

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Rus basınına 3 yıl süreyle yaptırım uygulama kararını onayladı.

16.05.2017 - 11:25
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, bazı Rus basın kuruluşları için yaptırım kararı aldı.

3 YIL YAPTIRIM UYGULANACAK

Karar doğrultusunda yaptırım getirilen Rossiya Segodnya, Zvezda, TVS, Naşe Radio (Bizim Radyo), NTV Plus, RenTV, RBC gibi basın kuruluşlarının ülke içindeki yayınlarının ve kamuya ait telekomünikasyon ağlarını kullanımının kısıtlanmasına hükmedildi.

YAPTIRIM BİN 228 TÜZEL VE 468 GERÇEK KİŞİYİ KAPSIYOR

Kiev’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarının bin 228 tüzel ve 468 gerçek kişiyi kapsadığı açıklandı.  Bunun dışında Rus Yandex, Kaspersky Lab, Doctor Web, UTair havayolu şirketi, VKontakte ve Odnoklassniki'ye erişim engeli kararı alındı.

Ukrayna'da kara listeye alınan ve Rossiya Segodnya'nın genel direktörü Dmitriy Kiselev'e uygulanan yaptırım 1 yıl daha uzayacak.

DUMA VEKİLLERİ DE UKRAYNA'YA GİREMEYECEK

Duma vekilleri Aleksey Juravlev (Birleşik Rusya Partisi), Vladimir Rodin, Vladimir Bessonov, Aleksandr Kulikov, Aleksey Didenko, Mihail Bryaçak ve Oleg Pahalkov'un da Ukrayna'ya girişi 1 yıl süreyle engellendi.

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