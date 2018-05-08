Ukraynalı iş insanı Yuriy Kosiuk, dün öğle saatlerinde özel jeti ile önce Milas- Bodrum Havalimanı'na ardından da kendisini Güllük açıklarında bekleyen ve dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösterilen 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı Valerie'ye geçti.

Ukraynalı milyarder yatıyla Bodrum'da VİDEO



ULTR LÜKS YATLARA ZODYAK BOTLU KORUMALAR

Kosiuk'un 6 ultra lüks kabinde, 12 konuk ağırlayabilen yatı; kapanan Metalist Kharkiv futbol kulübünün eski yönetim kurulu başkanı, Ukraynalı iş insanı Aleksander Yaroslavsky'nin 60 metrelik 'Kaiser' isimli yatı ile birlikte akşam saatlerinde Yalıkavak Koyu'na demirledi. Yan yana duran ultra iki lüks motor yat yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Bodrum'da bir hafta tatil yapacağı belirtilen Kusiuk ile Yaroslavsky delüks bir otelde iki gün konaklamak için yatlarından ayrıldı. Yatların etrafında zodyak botlarla dolaşan Ukraynalı korumaların etrafta kuş uçurtmadığı, yatlara merakla yaklaşan teknedekileri ve jet-ski'dekileri uyardıkları görüldü.

Kusiuk ve Yaroslavsky'nin Bodrum ve Marmaris'teki cennet koylarda tatil yaptıktan sonra Yunan adalarına geçecekleri öğrenildi.