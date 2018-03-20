Ukulele nedir

19. yüzyılda Portekizli göçmenler tarafından ABD'nin Hawaii eyaletine götürülen Ukulele, 4 telli bir müzik aletidir. Ukulelenin yerel dildeki anlamı 'Zıplayan Pire'dir ve 'ukuleyle' şeklinde okunur. Portekizliler bu müzik aletinin adını Cavaquinho olarak kullanır.

Sol, do, mi ve la olarak yani C-akort düzeni ile sıralanan telleri, gitardan bir oktav yüksek sesle akort edilir. Şekil olarak da gitara benzer ve telleri naylondur. Soprano, Konser, Tenor ve Bariton olmak üzere 4 çeşidi bulunur.

Ukulelerin sesleri, Soprano'dan Bariton'a doğru kalınlaşır.

Ukulelenin gövdesi maun ve koa ağacı ile yapılır. Maun ağacından yapılan müzik altinin sesi parlak koadan yapılanınki ise daha yumuşaktır. Bu ağaçlar dışında metalden yapılmış türleri de bulunur.

Despacito Ukulele cover VİDEO