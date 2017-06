Ulaştırma Bakanı: Sürücüleri Köprü konusunda uyarmıştım

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de başlayan serbest geçiş sistemi hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan açıklama geldi.

"BİZZAT BEN DUYURDUM"

Arslan konuyla ilgili; "Bazı sürücüler niye önceden haber vermedi diyor ama, ben 10 gündür TV programlarına katılarak bunu bizzat duyurdum. Ayrıca açıklamalar yapıldı. Haberdar olmalarını sağladık. Tedbirlerini alsınlar. Ben çalışmaları an be an takip ediyorum. Bu çalışmayı 7/24 yapamazsınız. İşlerin bir akış sırası var. O akış sırasına göre yapılıyor." dedi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki serbest geçiş sistemi çalışmaları 15 Temmuz itibariyle sona erecek.