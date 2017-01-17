Ülkesi Özbekistan'da da arananlar listestesindeydi

Doğubayazıt ilçesinde 120 kilogram eroin ile yakalanan 4 İranlı tutuklandı.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

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Ruhani: Türkiye ve Rusya ile Suriye sorununu çözebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti.