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Ülkesi Özbekistan'da da arananlar listestesindeydi

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi.

17.01.2017 - 21:02
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Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin AA muhabirine, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi.

"ÖZBEKİSTAN'DA DA ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ"

Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

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