Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Hava sıcaklığı Bursa merkezde 40 dereceye ulaşırken, Uludağ'da 27-28 dereceye kadar düştü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise Uludağ'a yoğun ilgi gösterdi.

Hafta sonu otomobil, midibüs ve otobüslerden oluşan 15 bin 465 araç Uludağ'ın yolunu tuttu. Teleferiği de iki günde 14 bin 131 kişi kullandı.

Teleferik ve karayoluyla Uludağ'a çıkanlardan bazıları, Çobankaya ve Sarıalan mevkisindeki kamp alanlarında çadır, baraka veya karavanlarında konakladı.

Günübirlikçiler ise piknik ve yürüyüş yaparak Uludağ'ın temiz havasından yararlandı.

Jandarma ekipleri ve trafik timleri, tatilcilerin huzurlu ve güzel bir gün geçirebilmeleri için "drone" ile güvenlik önlemi de aldı.