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Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin de adresi oldu.

03.07.2017 - 14:16
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Hava sıcaklığı Bursa merkezde 40 dereceye ulaşırken, Uludağ'da 27-28 dereceye kadar düştü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise Uludağ'a yoğun ilgi gösterdi.

Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Hafta sonu otomobil, midibüs ve otobüslerden oluşan 15 bin 465 araç Uludağ'ın yolunu tuttu. Teleferiği de iki günde 14 bin 131 kişi kullandı.

Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Teleferik ve karayoluyla Uludağ'a çıkanlardan bazıları, Çobankaya ve Sarıalan mevkisindeki kamp alanlarında çadır, baraka veya karavanlarında konakladı.

Günübirlikçiler ise piknik ve yürüyüş yaparak Uludağ'ın temiz havasından yararlandı.

Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Jandarma ekipleri ve trafik timleri, tatilcilerin huzurlu ve güzel bir gün geçirebilmeleri için "drone" ile güvenlik önlemi de aldı.

Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

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