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Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

Türkiye’nin çeşitli illeri ve yurt dışından gelen tatilci ve turistler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonunu Uludağ’da geçirmek isteyenler gönüllerince kayarak günün tadını çıkardı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

DHA | 14.01.2018 - 12:18..
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Uludağ, hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydı. Bir ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60’ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, şöyle dedi:

"Geçen yılın Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ’da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrede doluluk oranının yüzde 80’i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ’a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor."

Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

"GEÇEN YIL KAR DAHA FAZLAYDI"

Sarıalan Bölgesi'nde esnaf, Ramazan Korkmaz, “Geçen yıl bugünlerde Uludağ’da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrede doluluk oranının artacağını umuyoruz” diye konuştu.

"HER SEZON GELİYORUM"

Uludağ’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ'ın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorum” dedi.

Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

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