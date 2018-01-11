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Uludağ’da filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

Bursa Uludağ’da, hafta sonu mahsur kalan 3 günübirlikçinin helikopterle kurtarılma anı ortaya çıktı.

İHA | 11.01.2018 - 14:31..
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Hafta sonu Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için 14 saat boyunca Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve BAKUT ekipleri seferber olmuştu.

Yaklaşık 75 kişilik arama kurtarma ekibi, Pazar gecesi Eskişehir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibinden yardım istemişti.

Uludağ’da filmleri aratmayan kurtarma operasyonu VİDEO

ASKERİ HELİKOPTER RÜZGAR NEDENİYLE YAKLAŞAMAMIŞTI

Gece bölgeye birkaç sorti yapan askeri helikopter şiddetli rüzgar ve türbülans sebebiyle mahsur kalan günübirlikçilerin bulunduğu uçuruma yaklaşamamıştı. Pazartesi sabahı erken saatlerde Hava Kuvvetleri Arama Kurtarma ekibinin uçurumda yarım saat süren nefes kesen kurtarma operasyonuyla birisi hafif yaralı üç kişi kurtarıldı.

Uludağ’da filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

DONMAMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLARDI

Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner, yine aynı helikopterle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilmişti. Kendisi de emekli bir asker olan Hüseyin Kartal ise gece boyunca donmamak için karların kırdığı çam ağaçlarını yaktıklarını ve ısınmaya çalıştıklarını anlatmıştı.

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