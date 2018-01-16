taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.393
USD
3,8088
EURO
4,6553
ALTIN
163,38
PETR
69,3200

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Bursa'da, soğuk hava etkisini sürdürürken, beklenen kar yağışıyla Uludağ'da kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranının arttığı belirtildi.

DHA | 16.01.2018 - 13:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışıyla oteller bölgesinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.

Karla kaplanan yollarda, kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarına başlandı.

"PİSTLERİN DURUMU İYİ"

Kar yağışının beklenen seviyeye gelmesiyle kayak merkezlerindeki doluluk oranı da arttı. Kayakseverler, pistleri doldururken, kayak pistinde görevli Celal Öztaş, "Önümüzdeki hafta boyunca, kar yağışının devam edeceğini öğrendik. Pistlerin şu an durumu çok iyi. Gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisi var." dedi.

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu

"KARA HASRET KALDIK"

İstanbul'dan kış tatili için Uludağ'a gelen Defne Güzey ise "İlk kez geliyorum. Çok güzel bir kar yağışı var. Bu sene, İstanbul'da kara hasret kalmıştık. Uludağ'ı çok beğendim. Önümüzdeki kış sezonlarında da mutlaka gelmek istiyorum." diye konuştu.

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

24
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

363
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

35
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

140
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

166
İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

39
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM