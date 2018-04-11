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Uludağ'da ormanda kaybolan genç şehir merkezinden çıktı

Bursa Uludağ'da, dün ailesiyle gittiği piknikte kaybolup geceyi ormanda geçiren gencin, 19 kilometre yürüyerek şehir merkezine indiği öğrenildi.

İHA | 11.04.2018 - 07:17..
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Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu.

100 kişiden oluşan JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Uludağ'da ormanda kaybolan genç şehir merkezinden çıktı

19 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Bu arada, ormanlık alanda patika yolu takip ederek aşağı inen Altan, 19 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra Maksem Gökdere bölgesine indi. Burada yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu alan Can Altan, ablasını aradı.

Ablasıyla konuşan genç nerede olduğunu anlatırken, ablası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

HER HAFTA KAMP KURUYORMUŞ

Kurtarma ekipleri, Maksem Gökdere mevkiine sevk edildi. Hasan Can Altan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Altan’ın her hafta Uludağ’da kamp kurduğu öğrenildi.

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