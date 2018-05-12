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Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Festivali başladı

Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, 1. Uluslararası Afrikalı Öğrenciler bahar festivali için bir araya geldi.

AA | 12.05.2018 - 16:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Festival, Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla açtıkları stantlarla Ankara'daki Hamamönü Afrika El Sanatları Pazarı Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Festivali başladı

"TÜRKİYE AFRİKALI ÖRENCİLERE BURS SAĞLADI"

Türkiye'deki yüksek standartlardaki eğitim kurumları ve üniversitelerin Afrika'dan birçok öğrenciyi cezbettiğini belirten Aden Hüseyin Abdillahi, "Türkiye, son on yılda YTB aracılığıyla binlerce Afrikalı öğrenciye burs sağladı. Bu vesileyle Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Festivali başladı

Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Festivali başladı

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