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Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı izdihamına çözüm önerisi

CHP'li üye, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yaşanan izdihamı engellemek için metrobüs üst geçidinin yenilenmesi önerisinde bulundu

15.11.2017 - 10:52
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Geçtiğimiz hafta metrobüsün Beylikdüzü‘ndeki ilk istasyonunun bulunduğu TÜYAP önündeki üst geçidi kullanmak isteyenler izdihama neden olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Berke Merter, geçen yıl verdiği ve oy birliği ile kabul edilen "çözüm önerisi" ile ilgili henüz olumlu bir gelişme sağlanamadığını söyledi.

İkinci kez İBB'ye çözüm önerisi veren Merter, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'na gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ancak oluşan izdihamın her yıl daha fazla endişe verici boyutlara vardığını ifade etti. CHP’li Berke Merter, TÜYAP önündeki üst geçit sorununun, Zeytinburnu, Şirinevler ve Sefaköy'dekine benzer üst geçitlerinin yapılması ile çözülebileceğini belirtti.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı izdihamına çözüm önerisi

"KAZALARDA SORUMLULUK İBB'YE AİTTİR"

Merter, metrobüs istasyonunun çıkışındaki mevcut üst geçitten TÜYAP girişindeki yakın bölgeye kadar olan kısma, halkın yağmur ve soğuktan etkilenmemesi için şeffaf, kapalı, uzun bir üst geçidin eklenmesi ile sıkıntıların da hafifleyeceğini kaydederken, şöyle dedi: “Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak araçların arasından geçiyor. Bu durumda ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı kazalarda sorumluluk, insan yoğunluğunun olduğu yere insanların geliş ve gidişi için yeterli üst geçit yapmayan İBB’ye aittir. Yoğunluk nedeniyle polis, zaman zaman üst geçidin kullanılmasına izin vermiyor. Üst geçitteki kalabalığın uzaması nedeni ile trafik polisleri D-100 karayolu trafiğini durdurup yayaların karşıya geçmesini sağlıyor. Özellikle bayanların yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken, trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasını korna çalarak tepki gösteriyor.”

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı izdihamına çözüm önerisi

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