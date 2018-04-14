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Uluslararası Kahve ve Kültür Sanat Festivali başlıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilk ve tek Kahve Ve Çikolata Festivali 24-27 Nisan tarihlerinde 2. Kez Malatya'da düzenlenecek.

İHA | 14.04.2018 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenen Kahve ve Kültür Sanat Festivalinde, Osmanlı Kahvesinden, Kervansaray Kahvesine, Türk Kahvesinden, Dibek Kahvesine, Menengiç Kahvesinden Mırra'ya kadar kültürümüze özgü kahveler ile yabancı birçok kahve türü ikram edilecek.

ANA TEMA RENKLER OLACAK

Kahvenin yanı sıra Türk lokumu, çikolata, kayısı ve kayısı ürünleri, dondurma, su, süt, soda ve kekler de ikramlar arasında. Bu yıl 2.si düzenlenen Kahve ve Kültür Sanat Festivalinin temasının renkler olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada taş boyamadan, kupa boyamaya, tişört boyamadan çanta ve kese boyamaya, illüstrasyondan yağlı boya çalışmalarına birçok atölye çalışmasının festivalde boy göstereceği ifadede edildi.

Uluslararası Kahve ve Kültür Sanat Festivali başlıyor

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