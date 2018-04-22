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Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Mardin'de ikincisi düzenlenen festival kapsamında, tarihi evlerin damlarında rengarenk uçurtmalar uçuruldu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

AA | 22.04.2018 - 12:48..
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Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Taşların dantel gibi işlendiği kentte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesince bu yıl ikincisi düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı.

ZİYARETÇİLER UÇURTMA UÇURDU

Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümler, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ziyaretçiler uçurtmalarını, Mardin’in tarihi evlerinden uçurdu.

Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman,

TÜRKİYE VE DÜNYADAN ZİYARETÇİLER GELİYOR"

"Daha bir sene öncesine kadar bu sokakta, bu birinci caddede kimse yoktu ve hep beraber, Mardinli sabrediyor. Mardinlilerle beraber bu şehri huzur şehri haline getireceğiz. demiştik. Şimdi Allah bunu nasip etti, artık otellerimizde yer yok. Gördüğünüz gibi caddede yürüyecek yer yok. Hepimizin yüzü gülüyor, inşallah hep böyle devam edecek. Şu an hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın değişik ülkelerinden uçurtmaseverler, uçurtmacılar ilimize geliyorlar."

Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

FARKLI İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Programın sonunda vatandaşların dilek feneri uçurması renkli görüntüler oluşturdu. Festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi kampüs alanında, pazartesi günü Nusaybin'de, salı günü de Artuklu ilçesinde devam edecek.

Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

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