Ümraniye’de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, Ümraniye Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan mermer satış dükkanının önüne el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

Ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.



YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri de iş yeri çevresinde inceleme yaptı.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.