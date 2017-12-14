taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.625
USD
3,8320
EURO
4,5342
ALTIN
154,62
PETR
62,7800

Ümraniye’de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar meydana geldi.

AA | 14.12.2017 - 12:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

E

Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, Ümraniye Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan mermer satış dükkanının önüne el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

Ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri de iş yeri çevresinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Av tüfeğiyle çatıdaki karı temizledi
Artvin'in Yanıklı köyünde oturan Mevlüt Demir, evinin çatısında biriken kar kütlelerini av tüfeğiyle ateş ederek temizledi.
Turist sevgililer, otobüs terminalinde cep telefonu çaldı
Antalya'ya sevgilisi Jana Kolinova ile tatile gelen İngiliz Donalt Anthony Stoddart, otobüs terminalinde, standın üzerinde duran cep telefonunu çaldı.
Hırsızları araba çalarken görüp cep telefonuna kaydetti
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otomobil çalarken bir mahalle sakinine yakalanan hırsızlar panikle arkadaşlarını almadan kaçmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Youtube fenomeni Ruhi Çenet ölümden döndü
Video paylaşım sitesi Youtube’da 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Ruhi Çenet, Orhangazi’de kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

49
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

91
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

124
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

111
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

59
İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

46
Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu

Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM