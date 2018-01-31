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Ümraniye'de palet deposu alev alev yandı

İstanbul Ümraniye'de palet deposunda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 31.01.2018 - 08:46..
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Dudullu Organize Sanayi Sitesi Hoca Nasrettin Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

KÖPÜKLE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine 5 ilçeye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti.

Ümraniye'de palet deposu alev alev yandı

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan depoda paletler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.
Olayla soruşturma başlatıldı.

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