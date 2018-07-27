İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI
Ümraniye'de başlayan yağmur kısa sürede doluya döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerindeki kuytulara sığındı.
GEÇEN SENE DE AYNI GÜN DOLU İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALMIŞTI
İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.
Ümraniye'de sağanak ve dolu yağışı VİDEO
Kadıköy'de yağmur sularında yüzdüler