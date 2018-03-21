İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de bir iş yerinde sahte para basıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon başlattı.

Polis ekipleri, 15 Mart'ta bir matbaaya düzenlediği baskında kesilmemiş 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira, sahte para yapımında kullanılan boya, sahte para kağıdı ve matbaa makineleri ele geçirildi.

Ümraniye'de sahte 7 milyon lira ele geçirildi ViDEO

PKK'YA FİNANSMAN SAĞLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda matbaanın Süleyman A. ve oğlu Fırat A. ile birlikte işletildiğini tespit etti.

Baba-oğul şüphelilerin geçmişte de kalpazanlık suçlarından haklarında çok sayıda kayıt olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin terör örgütü PKK'dan kayıtları olduğunu belirledi. Şüphelilerin sahte paralardan belli miktarda terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edildi.

DİKKAT ÇEKMİYOR DİYE 20 LİRA BASTILAR

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin dikkat çekmemek için sadece 20 liralık banknotlar halinde sahte para bastıklarını, çoğu kişinin 20 lira diyerek dikkat etmediğini ileri sürdü.

KALPAZAN BABA OĞUL ARANIYOR

Polis ekipleri matbaanın sahibi Süleyman A. ve oğlu Fırat A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.