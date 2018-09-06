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Un ihracatında yeni düzenleme

Fırıncılar ve bakkalcılar un bulamamaktan şikayetçiydi. Ticaret Bakanlığı spekülasyonların önüne geçmek için yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 13:18..
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Ticaret Bakanlığı un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir.

Un ihracatında yeni düzenleme

"SINIRLAMA YÜZDE 1"

Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır.

"AMAÇ SPEKÜLASYONU ÖNLEMEK"

Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

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