Ünal Aysal ve Güney Koreli SK Group'tan dev ortaklık

Unit'in açıklamasına göre, Ünal Aysal'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Unit International SA'nın İran'da enerji yatırımları yapmak için kurduğu Unit International Enerji AŞ'nin yüzde 30'una Güney Koreli SK Group ortak oldu.

SK Group şirketlerinden SK Engineering & Construction ve Unit International SA Belçika şirketleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında düzenlenen törene Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang da katıldı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ YAPACAK OLAN FİRMA

Söz konusu ortaklık tek kalemde yaklaşık 3,4 milyar avroluk bir ortak yatırım anlamına geliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapacak olan konsorsiyumda da yer alan SK Group'un yüzde 30'una ortak olduğu Unit International Enerji AŞ, İran'da 5 bin MW kombine çevrim santrali inşa edip işletmek için kuruldu.

Unit Enerji, İran'da 5 bin MW gücünde kapasiteye ulaşmak için 4 farklı lokasyonda 5 büyük çevrim santrali yapacak. Çevrim santralleri iki fazda gerçekleşecek.

İran hükümeti ile anlaşması imzalanan birinci fazda 2 bin 80 MW gücünde iki doğalgaz çevrim santrali yapılacak. İran ile üzerinde mutabakat sağlanan ikinci fazda ise 2 bin 920 MW gücünde üç çevrim santrali devreye sokulacak. Yap-işlet modeli ile kurulacak ve Unit Enerji tarafından işletilecek 5 çevrim santralinin toplam yatırım tutarı 3,4 milyar avro olacak. Söz konusu yatırım tutarı olan şirkette yüzde 30 ortaklık payı 1 milyar avro civarında olacak.

STRATEJİK BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, bu ortaklığa sadece hisse satışı olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti.

"Bu stratejik bir ortaklığın başlangıcıdır" diyen Aysal, SK Group ve Unit Grup'un birlikte çok başarılı projelere imza atacağını dile getirdi.

Aysal, İran'daki yatırımın temellerinin 35 yıl öncesine dayandığını belirterek, İran'da 1982 yılından bu yana önemli ticari işlemler ve büyük enerji projeleri gerçekleştirildiğini bildirdi. Aysal, şunları kaydetti: "Yaptığımız tüm işleri bütçesi içerisinde ve zamanında tamamladık. Hiçbir işimizde problem yaşamadık. Yeni ortağımızla birlikte bu projeleri de zamanında tamamlayarak İran halkının hizmetine sunacağız. Yeni yatırımımızla firmalarımızın güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha göstermek istiyoruz."

İran'da halen kurulu bulunan doğalgaz çevrim santrallerinin ortalama yüzde 32 verimlilikle çalıştığını ifade eden Aysal, Unit tarafından kurulacak doğalgaz çevrim santrallerinin ise yüzde 58'in üzerinde verimlilikle çalışacağını ifade etti.