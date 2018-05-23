Ünal: İstanbul mitingimizi ittifak olarak planlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİNİ ORTAK YAPACAK

Ünal, "Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz." dedi.

"YENİ BİR TOPLUM MODELİ"

Seçim beyannamesinin yarın açıklanacağını belirten Ünal şöyle konuştu:

"Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz."

BBP'LİLER DE YARIN BURADA OLACAK

AK Parti listelerinden seçime girecek olan Büyük Birlik Partisi adaylarının da yarınki toplantıya katılacağını belirten Ünal, "AK Parti listelerinden aday gösterilen BBP'liler de yarın burada bizimle birlikte olacak. Aslanbek çok güzel bir parça hazırladı, yarın onu dinleyeceğiz. Türkiye'ye dönük, birlik beraberliğe dönük müzikler var, AK Parti'ye dönük müzikler var." ifadelerini kullandı.