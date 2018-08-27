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UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingyalı çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 10:13..
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingyalı çocuğun düzenli eğitim imkanı olmadığı konusunda uyardı.

UNICEF’in Bangladeş Sorumlusu Edouard Beigbeder "Eğitime hemen yatırım yapmazsak kayıp bir Rohingya çocukları kuşağı yetiştirme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN UYARI

Edouard Beigbeder bu nedenle günün birinde doğdukları yere geri dönebilseler bile söz konusu olanın bu çocukların geleceği olduğuna dikkat çekti. Bangladeş'te şu anda bir milyondan fazla Rohingya mültecisi yaşıyor.

UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

BÜTÇE SIKINTISI

UNICEF'in eğitim konusunda yaşanan kriz için öngördüğü yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçenin sadece yarısının bulunduğuna dikkat çekildi.

14 yaşına kadar olan 140 bin çocuk için eğitim merkezi bulunduğu ancak halen bir eğitim planı olmadığı belirtiliyor. Yeterli okul binası ve 14 yaşından büyükler için eğitim imkanı da bulunmuyor.

UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

ŞİDDETTEN KAÇTILAR

Myanmar'da yaşayan Müslüman Rohingya azınlığa mensup yaklaşık 700 bin kişi, geçen yıl Ağustos ayında karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı.

Mülteci kamplarına sığınan Rohingyalar, Myanmar ordusu askerlerinin saldırı düzenledikleri köylerde yaşayanları öldürdüklerini, tecavüz ettiklerini ve kundakladıklarını aktarmıştı.

UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

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