Üniformayla eylem hazırlığındaki 2 DHKP-C'li yakalandı

1 Yeğen kod adlı gizli tanıktan Akın İpek ifadesi İzmir Cumhuriyet Savcısı'nın iddianamesinde, gizli tanık, örgüt mensuplarının Gülen'e hangi koşullarla bağlı olduklarına ilişkin bilgi verdi

2 ABD: DEAŞ üst düzey yetkilisi öldürüldü Pentagon, DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Enes el Irakı'nın ABD'nin saldırısında öldürüldüğünün teyit edildiğini bildirdi.

3 Aylin Nazlıaka kelepçeliyken Bahçeli'ye seslendi Aylin Nazlıaka Meclis'te kendini kürsüye kelepçeledikten sonra MHP lideri Bahçeli'ye seslendi.

4 AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi Meclis'te Aylin Nazlıaka'nın provokatif eylemi kavgaya neden oldu. AK Partili vekil Enç de olaya müdahale etti.

5 Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde yaptığı eylem Meclis'te kavgaya neden oldu.

6 Giresun'da FETÖ soruşturması: 8 polis tutuklandı Giresun’da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.