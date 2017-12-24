Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

Kökeni 1906'da kurulan FC Olympia Oberschöneweide takımına dayanan Union Berlin, aynı zamanda Doğu Almanya'nın mirasını ve "işçi takımı" ünvanını taşıyor.



22 BİN KİŞİYLE NOEL AYİNİ

Her yıl taraftarlar, başkan ve oyuncularıyla beraber kulübün stadında toplanan yaklaşık 22 bin kişi, belki de Almanya’nın en kalabalık noel etkinliğine imza atıyor.

Bu yıl da statlarında toplanan Union Berlin taraftarları, Weihnachtssingen'i ellerinde mumlarla söyledi.

Union Berlin taraftarlarından Noel Şarkısı etkinliği