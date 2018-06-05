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Üniversite düşünen robot geliştiriyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Uğur ve ekibi, bebeklerin gelişim sürecinden esinlenerek düşünebilen robot geliştiriyor.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 09:02..
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Akademisyenler, bebeklerin gelişim sürecinden esinlenerek düşünebilen robot geliştirmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Uğur ve ekibinin başlattığı çalışmayla, çocukların davranışlarından ilham alarak robotların çeşitli eylemlere yönelmesi üzerinde çalışılıyor.

Projede çocuklar ve bebeklerin öğrenme sürecine benzer bir süreç izlenerek robotlara bazı davranış biçimleri öğretiliyor.

ROBOTLARIN BİLİÇSEL GELİŞİMİ

Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında robotların bilişsel gelişimi üzerine çalışan Emre Uğur ve ekibi, Fransa, Almanya, Avusturya ve İspanya’dan 5 üniversitenin dahil olduğu projeye liderlik ederek, endüstriyel ortamlarda akıllı ve öğrenen robotları nasıl geliştiririz ve onlardan nasıl faydalanırız konusunu araştırıyor.

Üniversite düşünen robot geliştiriyor

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