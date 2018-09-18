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Üniversiteli olmak için ikinci şans: Ek yerleştirme

Üniversiteli olma şansı 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak ek yerleştirme ile devam ediyor.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 11:23..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 14 Eylül'de başladı.

KONTENJAN BOŞLUĞU

Ek yerleştirme kontenjanlarını 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

Bu yıl ek yerleştirmede lisans programlarında 141 bin 41, önlisans programlarında ise 139 bin 068 kontenjan bulunuyor.

Üniversiteli olmak için ikinci şans: Ek yerleştirme

"DOĞRU TERCİH YAPIN"

Ek yerleştirmede üniversitelerde önemli sayıda kontenjan olmasının öğrenciler için fırsat olduğunu söyleyen Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Öğrencilerin lisans ve önlisansta yerleşebilecekleri farklı programlarda 280 bin kontenjan daha var. Dolayısıyla öğrencilerin bir yıllarını kaybetmelerine hiç gerek yok. Ek yerleştirmede yapacakları doğru bir tercih ile yükseköğretimde istedikleri bir programa yerleşebilirler" dedi.

Üniversiteli olmak için ikinci şans: Ek yerleştirme

YERLEŞTİRME ÜCRETİ 15 TL

Ek yerleştirme ücreti ise 15 TL. İlk yerleştirmelerin ardından ÖSYM’nin yayınladığı verilere göre, lisans ve ön lisans programları toplamında açıköğretim fakülteleri de dahi 180 bin 360 kontenjan boş kaldı. 3-7 Eylül’de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından ise lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı.

Üniversiteli olmak için ikinci şans: Ek yerleştirme

GÖZDE PROGRAMLAR

Bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ise 99 bin 749 oldu. Buna göre ek yerleştirme döneminde adayları 280 bin 109 boş kontenjan bekliyor. Boş kalan kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar da yer alıyor.

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