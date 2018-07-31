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Üniversite kayıtları eylülde başlayacak

ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre üniversiteye kayıtlar Eylül ayında gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 09:04..
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından adaylara duyuruldu.

KAYITLAR 3-7 EYLÜL ARASINDA

Sınav sonucunun açıklanmasından sonra 7-14 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. ÖSYM'nin açıkladığı ön tercih kılavuzunda herhangi bir programa kabul edilen adaylar için üniversite kayıtları 3- 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise, 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtları eylülde başlayacak

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