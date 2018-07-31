Üniversite kayıtları eylülde başlayacak

Yaz aylarında tatile gitmeye fırsatı olmayan kişiler genelde havuza girmeyi tercih ediyor.

Yaz gecelerinde bunaltıcı sıcaklar çoğu insanın mümkün olduğunda az kıyafetle yatağa girmesine neden olsa da uzmanlar aksi yönde uyarıyor.

En çok kazandıracak 10 meslek

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Avrupa’nın uçaktan daha hızlı trenleri

Uçaktan daha hızlı davranan uzun mesafeli bir tren yolculuğu mümkün mü? Hiçbir engele takılmadan 'karaya seyir' yapacağın bu hız trenleriyle evet mümkün.