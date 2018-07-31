Üniversite kayıtları eylülde başlayacak

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından adaylara duyuruldu.
KAYITLAR 3-7 EYLÜL ARASINDA
Sınav sonucunun açıklanmasından sonra 7-14 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. ÖSYM'nin açıkladığı ön tercih kılavuzunda herhangi bir programa kabul edilen adaylar için üniversite kayıtları 3- 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise, 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.