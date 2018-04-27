taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.132
USD
4,0492
EURO
4,8886
ALTIN
171,69
PETR
74,5600

Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

Bayburt Üniversitesi öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenledi.

AA | 27.04.2018 - 15:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Akademisyenler ve öğrenciler bir saat boyunca kampüsün çeşitli noktalarında kitap okuyarak farkındalık yaratmaya çalıştılar. Öğrenciler, kitap okumaya olan ilgiyi artırmek için birlikte okuma eylemi yaptılar.

Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

"KİTAP OKUMA BİLİNCİ KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Kültür, sanat ve edebiyat alanında yayın yapan Mürekkep Lekesi adlı dergiyi çıkaran öğrenciler, etkinliği Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'nde yaptı.

Derginin editörlerinden öğrenci Aykut Palabıyık, arkadaşlarıyla birlikte üç aylık periyotlarla yayımladıkları derginin, aynı zamanda üniversitenin de ilk öğrenci dergisi olduğunu söyledi. Palabıyık, "Sürekli kitap okuyan arkadaşımız yok. Bu üniversite öğrencilerinin büyük eksiği. Etkinliği bugün yapmamızın sebebi de bu bilince sahip olanlar ile olmayanları bir araya getirerek bu konuda eksik olan arkadaşlarımıza tamamlayıcı olmak" dedi.

Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur" dedi.
Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyan Göbeklitepe'yi korumak için ziyaretçilere bir noktadan sonra yürüme zorunluluğu getirecek.
Uçan Süpürge Film Festivali başlıyor
21'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 10-17 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak
İznik Çinileri sergisi açıldı
Güvenç ve Nursen Güven'in 50'den fazla eserinden oluşan 'Saray Sanatları' başlıklı İznik Çinileri sergisi açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

552
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

94
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

99
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

232
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

508
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

343
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM