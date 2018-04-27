Üniversite öğrencileri hep birlikte kitap okudular

Akademisyenler ve öğrenciler bir saat boyunca kampüsün çeşitli noktalarında kitap okuyarak farkındalık yaratmaya çalıştılar. Öğrenciler, kitap okumaya olan ilgiyi artırmek için birlikte okuma eylemi yaptılar.

"KİTAP OKUMA BİLİNCİ KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Kültür, sanat ve edebiyat alanında yayın yapan Mürekkep Lekesi adlı dergiyi çıkaran öğrenciler, etkinliği Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'nde yaptı.

Derginin editörlerinden öğrenci Aykut Palabıyık, arkadaşlarıyla birlikte üç aylık periyotlarla yayımladıkları derginin, aynı zamanda üniversitenin de ilk öğrenci dergisi olduğunu söyledi. Palabıyık, "Sürekli kitap okuyan arkadaşımız yok. Bu üniversite öğrencilerinin büyük eksiği. Etkinliği bugün yapmamızın sebebi de bu bilince sahip olanlar ile olmayanları bir araya getirerek bu konuda eksik olan arkadaşlarımıza tamamlayıcı olmak" dedi.



