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Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sabri Serhat Çamyan, otomobilin çarpası sonucu yaşamını yitirdi.

27.03.2017 - 08:24
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Manisa'dan İzmir yönüne giden 40 yaşındaki Harun E. yönetimindeki 45 HA 5959 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Sabri Serhat Çamyan'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çamyan'ın öldüğünü belirledi.

Çamyan'ın cesedi, savcının incelemesi ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti


Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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