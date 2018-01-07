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Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

Antalya'da evinde alkolle birlikte uyuşturucu alan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.01.2018 - 15:57..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3145. Sokak’ta bir apartman dairesinde Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Özdemir (21), ev arkadaşı üç öğrenci ve misafir olan bir öğrenciyle birlikte kaldığı evde sabaha karşı fenalaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özdemir’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, evdeki diğer öğrencilerin ifadelerini aldı.

Emre Özdemir'in ölümünün uyuşturucu madde kullanımı sonucu gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine konuyu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

ALKOLLE BİRLİKTE HAP İÇTİ

Polis, evde alkol alan dört arkadaştan Emre'nin alkolle birlikte uyuşturucu Ecstacy hapı aldığını ve hapın da yine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Durmuş E.'den (20) alındığını tespit etti.

Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

Kültür Mahallesi'nde oturan şüphelinin finaller sonrası sabah ailesinin bulunduğu Finike ilçesine gittiğini tespit eden polis, şüpheli Durmuş E.'yi Finike Turuncova Mahallesi'ndeki evde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 gram esrar ve 2 adet Ecstacy hap ele geçirildi.

Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

Durmuş E.'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri Kubilay A.'dan (21) aldığını söylemesi üzerine polis, Kubilay A.'yı da yakaladı.

Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

Zanlının Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki ikametinde ve aracında yapılan aramada 5 adet Ecstacy hap ele geçirildi. Durmuş E. ve Kubilay A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi uyuşturucu kurbanı oldu

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