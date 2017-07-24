Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli

İçerisinde bulunduğumuz tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli, neye göre üniversite seçmeli?

Öğrencilerimizin; tercihler ile yalnızca üniversite değil aslında hayatının geri kalanının yol haritasını çizmeye başladığını bilmesi ve buna göre karar vermesi gerekir.

HAYALLERİNİZE DİKKAT EDİN

Seçeceği alan mutlaka ilgi ve yeteneğine ilişkin olmalıdır. Aksi durumda ne yazık ki hayal kırıklıklığı kaçınılmaz olabilir. Kişinin hayalini kurduğu eğitimi alması ve mesleği icra etmesi elbette güzel fikir ama bunun yeteneklerle ne derece örtüştüğü çok daha önemli. Okumakta ya da çalışmakta zorlanacağınız bir alan hayalinizken ileride hayal kırıklığınıza dönüşebilir.





KENDİNİZE KARŞI OBJEKTİF OLUN

Neden üniversite eğitimi almak istediğinizi bilin ve bu doğrultuda tercihte bulunun. Sahip olduğunuz yada olmadığınız yetenekleri gerçekçi bir şekilde değerlendirin, ne kendinize iltimas geçin ne de haksızlık edin.

SEVDİĞİN MESLEĞİ İLERDE DE SEVECEK MİSİN?

"İnsan bir şeyi çok isterse yapar." sözünün birçok yaşayan örneği varsa da önce kapasitenizi göz önünde bulundurun. Yani kendinizi iyi tanımaya çalışın. Seçeceğiniz alanla sahip olacağınız mesleği severek yapıp yapamayacağınızı, iş bulup bulamayacağınızı, sonucunda elde edeceğinız kazancın sizi tatmin edip etmeyeceğini değerlendirin.

Bu kıstasları değerlendirirken aile veya sosyal çevrenin taleplerini değil kendi reel isteklerinizi cevaplayın.





MESLEKLERİ YAKINDAN TANIYIN

Bu bağlamda meslekleri tanımanız önemlidir. Meslek hakkında yalnızca kulaktan dolma bilgilerle tercih yapmayın. Enine boyuna araştırın. Mümkünse ilgilendiğiniz mesleği icra edenlerle görüşüp fikir alın. Seçtiğiniz meslek size ne derece uygun, hayat boyu bu işi yapabilir misiniz? Gençlerimizin sık düştüğü hatalardan biri popüler olana meyletmeleri... Unutmayın bugün popüler olan yarın da popüler olacak diye bir kaide yok. Bu sorulara gerçekçi yanıtlar verin.

HER ŞART VE HER KOŞULDA...

Örneğin bazı mesleklerde hafta sonu tatil yapma imkanı olmaz, bazı mesleklerin gecesi gündüzü belli olmaz. Böyle bir meslek seçen kimsenin esnek çalışma saatlerini göze alması gerekir. Bazı mesleklerde ise iş bulmak çok zor olabilir. Bazı mesleklerinse kazancı çok az olabilir. Bunun yanında bazı meslekler de özel yetenekler isteyebilir. Kısaca mesleğin alacağı zaman, isteyeceği emeği verebilecek misiniz? Getireceği kazanç ve sosyal statü ile mutlu olabilecek misiniz?

HANGİ ÜNİVERSİTEYİ SEÇMELİ?

Hangi üniversitenin istenen branşta iyi eğitim verdiğini üniversitenin değil öğrencilerinin ve mezunların ağzından dinlemeye çalışın. Akedemik kadrosu, eğitim alanı yeterli mi? Öğrencisi ile ne kadar ilgili? Üniversitenin yurt dışı bağlantıları var mı? Dil eğitimi veriyor mu, ne kadar başarılı?

Üniversitenin kültürel ve sosyal faaliyetleri, staj, seminer, laboratuvar, çalışma alanı vb. imkanları var mı? Çift anadal ya da yandal çalışmaları var mı?

Üniversitenin yeterliliği sadece içinde de değil dışında da önemli. Zira tercihinize göre en az 2 yıl süren üniversite hayatınızda belki de şehir değiştirecek. Yine belki de bazılarınız ilk kez ayrı bir şehirde yaşayacak. Bu durumda üniversitenin kampüsünün yeri, ulaşımı ve yurt imkanlarını bilmenizde fayda var.

Üniversitenin ihtiyacı olan öğrenciler için ne gibi destek çalışmaları var? Burs koşulları nelerdir?

EN İYİ CEVAP İÇİN ÇOK SORU SORUN

Biliyoruz birçok soru var sormanız gereken. Bu sorulara net cevaplar bulmanız hayatınızın geri kalanında yürüyeceğinizin haritanın yollarını belirleyecek.

TERCİH SIRALAMASI NASIL YAPILMALI?

Sırlamanızı yerleştirme puanınıza göre değil, yerleştirme başarısına göre yapın.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi aldığınız puana göre değil, sevdiğiniz ve hayali kurduğunuz mesleğe listenin üst sıralarında yer verin. Puanınız fazla diye istemediğiniz bir bölümde okumayın.

Puanınızın yetmediği durumlarda ise istediğiniz 2-3 bölümü, başarı sıralaması sizden yüzde 30 daha fazla olsa bile en başlara koyabilirsiniz. Geri kalan sıralamayı da istek ve başarı sıranıza uyan bölümlere göre sıralayın.

Tercih sıralaması yapılırken, ÖSYM'nin bazı fakülteler (Tıp, hukuk, eğitim fakülteleri vb.) için uygulamaya koyduğu baraj başarı sırasına dikkat edin, aksi takdirde daha sonra istenmeyen farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.