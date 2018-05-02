Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

Önümüzdeki aydan itibaren hem 8’inci sınıf hem de 12’nci sınıf öğrenci ve velileri için önce sınav ardından da yerleştirme maratonu başlıyor.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 1 milyon öğrenci iyi bir lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) da 2 milyon 300 bin aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışacak.

İLK ETAP 2 HAZİRAN'DA

Sınav maratonunda ilk etap ise 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) olacak. Sınava 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 200 bin öğrencinin yaklaşık 1 milyonu girecek.

Bu öğrencilerden 126 bini sınavla öğrenci alacak 1367 liseye yerleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre sınavsız öğrenci alan liseler için tercih yapacak.

LGS SONUÇLARI 22 HAZİRAN'DA

Habertürk'te yer alan habere göre, adrese dayalı liseye yerleştirme sisteminde henüz yanıtlanmamış sorular bulunuyor.

Tercih ve adrese göre sınavsız öğrenci alacak liselere yerleştirme yapılacağı açıklandı ancak bir okula kontenjanının çok üzerinde başvuru olursa kabulde hangi kriterlerin geçerli olacağı henüz belli değil.

Örneğin ilk kriter okul başarısı mı olacak, devamsızlık mı dikkate alınacak işte bu soruların yanıtları ancak yerleştirme kılavuzu yayımlandığında ortaya çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem sınavla hem de sınavsız öğrenci alacak liseler için yerleştirme kılavuzunun da LGS sonuçlarının açıklanacağı 22 Haziran tarihinde yayımlanacağı açıklamasını yaptı.

TERCİHLER AĞUSTOSTA

Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak.

Ağustos’un üçüncü haftasında üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması, ardından da boş kontenjanlar için ek yerleştirmenin yapılması bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunda yeni öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak.

ÜNİVERSİTE ADAYLARI TER DÖKECEK

Haziran ayının son günü sınav maratonunun ikinci etabı üniversite adayları için başlıyor. 2 milyon 300 bin aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışa girecek.

Erken seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran, lisans programları için yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.