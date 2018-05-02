taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.595
USD
4,1143
EURO
4,9369
ALTIN
173,24
PETR
73,3200

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

1 milyon öğrenci 2 Haziran’da liseye, 2 milyon 300 binden fazla öğrenci de 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde üniversiteye geçiş için sınavlara girecek.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

Önümüzdeki aydan itibaren hem 8’inci sınıf hem de 12’nci sınıf öğrenci ve velileri için önce sınav ardından da yerleştirme maratonu başlıyor.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 1 milyon öğrenci iyi bir lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) da 2 milyon 300 bin aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışacak.

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

İLK ETAP 2 HAZİRAN'DA

Sınav maratonunda ilk etap ise 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) olacak. Sınava 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 200 bin öğrencinin yaklaşık 1 milyonu girecek.

Bu öğrencilerden 126 bini sınavla öğrenci alacak 1367 liseye yerleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre sınavsız öğrenci alan liseler için tercih yapacak.

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

LGS SONUÇLARI 22 HAZİRAN'DA

Habertürk'te yer alan habere göre, adrese dayalı liseye yerleştirme sisteminde henüz yanıtlanmamış sorular bulunuyor.

Tercih ve adrese göre sınavsız öğrenci alacak liselere yerleştirme yapılacağı açıklandı ancak bir okula kontenjanının çok üzerinde başvuru olursa kabulde hangi kriterlerin geçerli olacağı henüz belli değil.

Örneğin ilk kriter okul başarısı mı olacak, devamsızlık mı dikkate alınacak işte bu soruların yanıtları ancak yerleştirme kılavuzu yayımlandığında ortaya çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem sınavla hem de sınavsız öğrenci alacak liseler için yerleştirme kılavuzunun da LGS sonuçlarının açıklanacağı 22 Haziran tarihinde yayımlanacağı açıklamasını yaptı.

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

TERCİHLER AĞUSTOSTA

Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak.

Ağustos’un üçüncü haftasında üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması, ardından da boş kontenjanlar için ek yerleştirmenin yapılması bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunda yeni öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak.

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

ÜNİVERSİTE ADAYLARI TER DÖKECEK

Haziran ayının son günü sınav maratonunun ikinci etabı üniversite adayları için başlıyor. 2 milyon 300 bin aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışa girecek.

Erken seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran, lisans programları için yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak
ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak ALES sınavı ilk kez 81 ilde gerçekleştirilecek.
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.
Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz
Avrupa İstatistik Ofisi’nin yayınladığı 30-34 yaş arasında üniversiteye katılım oranlarına göre Türkiye, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci oldu.
Diyaliz hastası öğrencisine evde ders veren öğretmen
Van'da sınıf öğretmeni Mustafa Soyalp, rahatsızlığı yüzünden bazen okula gidemeyen diyaliz hastası öğrencisine evinde ders vererek onu geleceğe hazırlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

820
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

169
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

160
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

203
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

110
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

150
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM