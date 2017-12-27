Üniversitede çete kuran Azeri öğrenciler gasp yaptı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören Azerbaycan uyruklu E.E, F.A, N.A, R.A, M.Y, S.M, H.A. ve S.R. isimli öğrencilerin Kastamonu Üniversitesi’ne yeni gelen Azeri öğrencilerden para isteyip eşyalarını gasp ettiklerini tespit etti.

GASBETTİKLERİ KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDILAR

Bunun üzerine öğrencileri takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Azeri bir öğrencinin parmağını kırdıkları ve dizüstü bilgisayarla fotoğraf makinesini gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 kişilik Azeri öğrencilerden oluşan çete, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada kelepçe, beyzbol sopası, muşta, şok cihazı ve sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları devam ediyor.