Üniversitelerde e-Diploma dönemi

Dijital dönüşüm, her geçen gün her ölçekten işletme ve kurum için bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geliyor. Üniversiteler de dijital dönüşümü başlatan kurumlar arasında yer alıyor.

e-Belge Yönetim Sistemi kullanan üniversiteler e-Diploma uygulamasıyla diploma işlemlerini artık çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyor.

ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoftun Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Coşkun, "Ülkemizde bugün itibariyle devlet ve özel olmak üzere toplam 206 üniversite bulunmakta. Her iki üniversiteden biri tarafından tercih edilen en Vision Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemimiz sayesinde üniversitelerde ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Geliştirdiğimiz enVision yazılımı sayesinde üniversitelerimizin kağıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama aktarıyoruz. Elektronik imzalı diploma uygulaması da bu anlamda kayda değer bir örnek. Uygulama ile geçici mezuniyet belgeleri tarihe karışırken, yeni mezunlar artık uzun süre beklemek zorunda kalmadan diplomalarına kavuşuyor." dedi.