Üniversiteli Damla mezuniyetin mutluluğunu 1 gün yaşayabildi

Geçen cumartesi gecesi Isparta- Burdur dağ yolunun Gelincik köyü yakınlarında, Tolga Biçen yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralı kurtulduğu kazada, aynı araçtaki Damla Karakoç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Damla Karakoç'un cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

KONSER İÇİN ISPARTA'YA GİTMİŞTİ

Damla Karakoç'un MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu ve MAKÜ'nün 11 Mayıs Cuma günü düzenlenen töreninde mezuniyet coşkusu yaşadığı öğrenildi.

Damla Karakoç'un, kazanın olduğu akşam, Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen bir konser için Isparta'ya geldiği, Tolga Biçen ile dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

ACI HABERİ İSTANBUL'A DÖNDÜKLERİNDE ALDILAR

Damla Karakoç'un mezuniyeti için İstanbul'dan Burdur'a gelen ailesi ise acı haberi döndüklerinde aldı. İstanbul'dan tekrar Burdur'a gelen ailesi, Damla Karakoç'un cenazesini dün Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden gözyaşları arasında teslim aldı.

" BU MUYDU ANNELER GÜNÜ HEDİYEN"

Damla Karakoç'un annesi, "Daha dün mezuniyet törenindeydik, bu muydu bize Anneler Günü hediyen." diye feryat etti. Damla Karakoç'un cenazesinin bugün öğle vakti İstanbul'da toprağa verildiği kaydedildi.