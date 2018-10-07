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Üniversiteli genç ölmeden önce kalp krizini araştırıyordu

Kırklareli'de kalp krizi sonucu ölen üniversite öğrencisi Ahmet Şefik Çeşmecioğlu'nun, dün cep telefonuyla internette kalp krizi ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildi.

DHA | 07.10.2018 - 23:01..
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Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, dün akşam saatlerinde kaldığı pansiyonda rahatsızlandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çeşmecioğlu, arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Üniversiteli genç ölmeden önce kalp krizini araştırıyordu

MEMLEKETİ BOLU'DA DEFNEDİLDİ

Bir süre Bolu'da yerel medyada gazetecilik yapan, hobi olarak tiyatro ile uğraşan Çeşmecioğlu'nun cenazesi, bugün memleketi olan Bolu'ya getirildi. Yeşil Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Çeşmecioğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elmalık Köyü Mezarlığı'na götürülen Ahmet Şefik Çeşmecioğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

RİTM BOZUKLUĞU TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Çeşmecioğlu'nun bir süredir ritm bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü ve dün de cep telefonuyla internette kalp krizi ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildi.

Üniversiteli genç ölmeden önce kalp krizini araştırıyordu

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