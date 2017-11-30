Üniversiteli gençler 'yeşil yapı' inşa ediyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Mühendisliği öğrencileri, öğrendiklerini pratiğe dökmek için elektrik ve ısısını çatısındaki güneş enerjisi panelleri, su ihtiyacını ise yağmurdan karşılayacak iki katlı bina için çalışmalara başladı.

"YEŞİL YAPI"

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın "İnşaat Mühendisliği öğrencilerisiniz, kendi topluluk binanızı yapın, biz de destek verelim." sözünden güç alan 30 kişilik bir ekip, tüm öğrencilerin kullanabileceği "yeşil yapı" konseptli bina için çalışıyor.

ENERJİ VE ISI GÜNEŞTEN, SU YAĞMURDAN SAĞLANACAK

Sponsor arayışına giren öğrenciler yapacakları binanın inşaat, mimari, elektrik ve su tesisatı çizimlerini tamamladı. Üniversitenin yer ve iş gücü desteğiyle yapımına başlanılan binanın enerji ve ısısını güneşten, suyunu ise yağmurdan alması planlanıyor.

"SDÜ İnşaat Topluluğu Eğitim Merkezi" olarak kullanılacak binada, tüm öğrenciler sosyal, kültürel, sanatsal organizasyonlardan ücretsiz faydalanabilecek.

SDÜ İnşaat Topluluğu Başkanı Adem Barlas, her yıl topluluk olarak çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Projede çeşitli sponsorlarla anlaşma sağladıklarını, üniversite yönetiminden destek gördüklerini aktaran Barlas, projenin tamamen öğrencilere hitap edeceğini dile getirdi.

"BU PROJEYLE İŞİMİZİ DE ÖĞRENİYORUZ"

Binanın iki katlı ve 100 metrekare alana sahip olacağını anlatan Barlas, şöyle devam etti:

"Çatı tamamen güneş enerjisi panelleriyle kaplanacak. Binanın belirli noktalarına yağmur suyunu muhafaza edecek su depoları yerleştirilecek. Özel bir sistemle bu sular bahçe sulama ve lavabolarda kullanılacak. Yapı kendi elektriğini ve ısısını üretecek. Sonrasında temiz su ve atık suların dönüşümü sağlanacak. Enerji yönünden tamamen tasarruf sağlanacak. Okurken böyle bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörü önceden bilmek önemli. Bu tür projeler içerisinde yer almak bizlere büyük katkı sağlıyor. İnşaat sektörü geniş bir alana sahip. Okulda teorik bilgiler öğreniyoruz ama bunları pratiğe dökmekte biraz zorlanıyorduk. Bu projeyle işimizi de öğreniyoruz."

Öğrencilerden Yılmaz Can ise, projeyle mühendisin sahada nasıl çalışması gerektiği konusunda önemli tecrübeler elde ettiklerini aktardı.

Projenin teorik bilgiyi pratiğe dökme konusunda kendilerine fayda sağladığını vurgulayan Can, "Projede ikili insan ilişkileri arasında yer alarak, risk analizi yaparak bir işi gerçekleştirme çabası içerisindeyiz.'' dedi.

"PROJEYLE BİZİ HEYECANLANDIRDILAR"

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan da öğrencilerin fikirlerine her zaman saygı duyduklarına, akıllarından geçenleri uygulamaları için fırsat verdiklerine işaret etti.

Öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak, doğayla daha iyi bütünleşmiş, iç içe olmuş, daha estetik ve insanlara daha çok faydalı olabilecek bir bina tasarlamayı düşündüklerini belirten Saltan, "Bu kapsamda bir bina tasarlandı. Öğrencilerimiz projeyle bizi heyecanlandırdı. Onlar neler yapabileceklerini araştırıyor, ileride neyle karşılaşacaklarını düşünüyor, bunları uygulamaya geçirip geçiremeyeceklerini test ediyor." dedi.