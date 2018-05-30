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Üniversitelilere burs fırsatı

İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesinin, ihtiyaç sahibi öğrencilere başlattığı Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nın 2018 yılı başvuruları 15 Haziran'da son buluyor.

AA | 30.05.2018 - 14:56..
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  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran – 1 Temmuz’da yapılacak. Bir çok lise öğrencisinin gireceği sınav, kaderlerini de belirleyecek. Devlet üniversitesinin yanı sıra vakıf üniversitelerini de seçecek olan öğrenciler için en büyük etken burslar.

ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN MUAF TUTULUYOR

YKS'de ilk 20 bine girmeyi hedefleyen lise son sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği program kapsamında, bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler karşılıksız bir şekilde öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutuluyor.

Öğrenciler ayrıca, dokuz ay süreyle kitap ve yemek gibi giderleri için aylık 1.000 lira nakit destek alırken, üniversite kampüsü içerisindeki yurtlarda ücretsiz konaklama olanağı elde ediyor.

Üniversitelilere burs fırsatı

ÖSYM BİLGİ VERİYOR

Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin başvurduğu programa  başvurusunu tamamlayıp, değerlendirmeye giren tüm öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce başvuru sonuçları hakkında bilgilendiriliyor.

Üniversitelilere burs fırsatı


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